На Закарпатье задержали депутата во время незаконной попытки пересечь границу
На Закарпатье пограничники задержали мужчину при попытке незаконно пересечь границу со Словакией. Им оказался депутат одного из городских советов Черкасской области.
Известно, что задержанного депутата обвиняют в деятельности против Украины.
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Вблизи границы со Словакией задержали депутата, которого обвиняют в деятельности против Украины
В четверг, 8 августа, стало известно, что пограничники Чопского отряда задержали гражданина Украины, который пытался незаконным способом пересечь украинско-словацкую границу. Мужчину во время патрулирования обнаружил пограничный наряд отдела "Великий Березный" в нескольких сотнях метров от госграницы. Лицо, которая направлялась в направлении Словакии, остановили возле заградительного забора.
Во время проведения проверки оперативные сотрудники пограничного отряда установили, что задержанный является депутатом одного из городских советов Черкасской области, которого обвиняют в совершении уголовного преступления, предусмотренного статьей – "Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины, глорификация ее участников".
Известно, что мужчину доставили в пограничное подразделение с целью привлечения к административной ответственности по статье – "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".
"После проведения необходимых мероприятий мужчина выбыл из приграничья в сопровождении сотрудников соответствующих правоохранительных органов", – говорится в сообщении.