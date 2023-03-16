Настоятель храма УПЦ МП в Закарпатье получил подозрение от СБУ
Источник:Служба безопасности Украины
В Закарпатье настоятеля одного из храмов УПЦ МП подозревают в разжигании религиозной розни. По данным следствия, он не раз публично оскорблял религиозные чувства украинцев.
Подозрение объявили настоятелю Кресто-Воздвиженского кафедрального собора в Ужгороде. Детали об инциденте – передает 24 Канал.
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Судебно-лингвистическая экспертиза подтвердила преступные действия настоятеля храма
В СБУ отмечают, что уже собрали доказательную базу в отношении подозреваемого, причастного к разжиганию религиозной ненависти. Им оказался настоятель Кресто-Воздвиженского кафедрального собора в Ужгороде.
В декабре прошлого года он неоднократно публично оскорблял религиозные чувства украинцев, решивших праздновать Рождество 25 декабря. Стражи порядка задокументировали более 7 эпизодов, где священник унижает религиозные чувства граждан других конфессий и пытается сформировать враждебные настроения к ним.
Настоятель УПЦ МП в Закарпатье разжигал религиозную рознь / Фото СБУ
Судебно-лингвистическая экспертиза подтвердила преступные действия подозреваемого. На основании всех доказательств, которые удалось собрать, фигуранту дела сообщено о подозрении в разжигании религиозной розни.
Пока решают, какие меры меры пресечения избрать. В то же время, расследование все еще продолжается.
Отмечаем, что в своей деятельности СБУ соблюдает принцип беспристрастности к деятельности любой религиозной конфессии и уважает право каждого гражданина на свободу мировоззрения и вероисповедания, как это определено Конституцией Украины,
– подчеркнули в СБУ.
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