Провал грунта остановил поезда: Укрзализныця меняет маршруты на Закарпатье

Из-за провала грунта и проседания пути Укрзализныця остановила движение поездов на участке Ясиня – Вороненко. Задержан как минимум один рейс, еще для десятка поездов объявлены изменения в маршрутах.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Укрзализныцю". Из-за проседания грунта и повреждения пути на участке "Ясиня – Вороненко" Укрзализныця временно приостановила движение поездов.

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Оползень заблокировал пути

Один рейс уже задержан, а ряд других – меняет маршрут.

Речь идет, в частности, о поезде №96 "Рахов – Киев", который задерживается минимум на 4 часа. Из-за чрезвычайной ситуации 23 мая десятки поездов из Киева, Одессы, Харькова, Сум, Запорожья и других городов не доедут до Ясини или Рахова, останавливаясь на станциях Яремче, Микуличин, Ворохта или Вороненко.

Укрзализныця организовала автобусные трансферы с конечных остановок, чтобы доставить пассажиров к местам назначения. Отдельные пригородные рейсы, например Коломыя – Деловое, ограничено до Делятина. В компании просят следить за обновлениями и извиняются за неудобства.