Про це розповідає 24 Канал з посиланням на "Укрзалізницю". Через просідання ґрунту і пошкодження колії на дільниці "Ясіня – Вороненко" Укрзалізниця тимчасово призупинила рух поїздів.

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Зсув ґрунту заблокував колії

Один рейс уже затримано, а низка інших – змінює маршрут.

Йдеться, зокрема, про поїзд №96 "Рахів – Київ", який затримується щонайменше на 4 години. Через надзвичайну ситуацію 23 травня десятки потягів з Києва, Одеси, Харкова, Сум, Запоріжжя та інших міст не доїдуть до Ясіні чи Рахова, зупиняючись на станціях Яремче, Микуличин, Ворохта або Вороненко.

Укрзалізниця організувала автобусні трансфери з кінцевих зупинок, аби доправити пасажирів до місць призначення. Окремі приміські рейси, як-от Коломия – Ділове, обмежено до Делятина. У компанії просять слідкувати за оновленнями й вибачаються за незручності.