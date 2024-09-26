Действовал по заказу спецслужб России: 21-летний парень приехал в Ужгород и поджигал авто ВСУ

В Ужгороде 21-летний житель Винницы 2 раза совершал поджоги авто, принадлежащих военнослужащим, а в одном из случаев – международной организации. Известно, что злоумышленник находится в изоляторе временного содержания.

Ему грозит за содеянное 10 лет заключения. У Национальной полиции рассказали подробности дела.

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Поджигал машины по указанию врага

По данным правоохранителей, фигуранта разоблачили 24 сентября ночью. Тогда он выполнял очередной заказ российских спецслужб – поджег автомобиль марки "УАЗ", которым пользовался военный.

К этому преступлению парень тщательно готовился: камеры наблюдения зафиксировали, как днями ранее он приехал к одной из АЗС, приобрел бутылку с водой и наполнил ее горючим. Впоследствии, во время проведения обысков, следователи изъяли именно эту бутылку с остатками легковоспламеняющегося вещества,

– рассказали в полиции.

Кроме этого, по данным правоохранительных органов, задержанный причастен и к поджогу двух автомобилей на улице Бабьяка, что произошло ночью 16 сентября. Тогда огонь повредил 2 автомобиля марки Nissan X-Trail. Отмечается, что один из них принадлежал международной организации "Красный Крест", другой – военнослужащему.

Следствие установило, что месяц назад представители российских спецслужб связались с парнем через соцсети. Ему предложили заработок от 1000 до 1600 долларов, чтобы он поджег автомобильные транспорты военных.

"По классической схеме, в качестве подтверждения, исполнитель должен был прислать видеоподтверждение. Злоумышленник дважды выполнил все условия, однако ни разу оплаты так и не получил", – сообщили детали правоохранители.

Так, 21-летнего подозреваемого поместили в изолятор временного содержания. Ему инкриминируют ч. 1 ст. 114-1 и ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины, то есть препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога.

За это ему грозит до 10 лет пребывания за решеткой.

На Закарпатье задержали поджигателя автомобиля ВСУ и Красного Креста / Фото Нацполиции