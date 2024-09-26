Йому загрожує за скоєне 10 років ув'язнення. У Національній поліції розповіли подробиці справи.

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Підпалював автівки за вказівкою ворога

За даними правоохоронців, фігуранта викрили 24 вересня вночі. Тоді він виконував чергове замовлення російських спецслужб – підпалив автомобіль марки "УАЗ", яким користувався військовий.

До цього злочину хлопець ретельно готувався: камери спостереження зафіксували, як днями раніше він приїхав до однієї з АЗС, придбав пляшку з водою і наповнив її пальним. Згодом, під час проведення обшуків, слідчі вилучили саме цю пляшку із залишками легкозаймистої речовини,

– розповіли в поліції.

Крім цього, за даними правоохоронних органів, затриманий причетний і до підпалу двох автівок на вулиці Баб’яка, що сталося вночі 16 вересня. Тоді вогонь пошкодив 2 автомобілі марки Nissan X-Trail. Зазначається, що один з них належав міжнародній організації "Червоний Хрест", інший – військовослужбовцю.

Слідство встановило, що місяць тому представники російських спецслужб зв'язалися з хлопцем через соцмережі. Йому запропонували заробіток від 1000 до 1600 доларів, аби він підпалив автомобільні транспорти військових.

"За класичною схемою, в якості підтвердження, виконавець мав надіслати відеопідтвердження. Зловмисник двічі виконав усі умови, однак жодного разу оплати так і не отримав", – повідомили деталі правоохоронці.

Так, 21-річного підозрюваного помістили в ізолятор тимчасового тримання. Йому інкримінують ч. 1 ст. 114-1 та ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України, тобто перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та умисне пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу.

За це йому загрожує до 10 років перебування за ґратами.

На Закарпатті затримали палія автомобіля ЗСУ та Червоного Хреста / Фото Нацполіції