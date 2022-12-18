На Закарпатье из-за лавины на дома "посыпалась" гора: шокирующее видео

В горах Закарпатья сошла лавина. Однако это сопровождалось падением горной массы и камнями, что привело к беде.

Видео горной стихии обнародовали в сети. 24 канал. В комментариях люди подтверждают, что это действительно было 17 декабря в Нересницкой общине Тячевского района.

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Поврежденные дома

Лавина из камней полетела прямо на жилые дома. Очевидцы рассказывают, что они получили повреждения. Однако неизвестно, какое количество.

Также местные рассказывают, что никто из людей не пострадал.

В Карпатах "валится" гора: видео

Снеголовичная опасность

Накануне в ГСЧП предупреждали о значительной снеголавинной опасности третьего уровня. Отмечали, что опасность могла быть в эти выходные на высокогорье восточной части Закарпатской области. Поэтому спасатели просили людей не уходить в этот период в горы.

Кроме того, из-за сильных осадков на этой неделе в Закарпатской области вырос уровень воды в реках. Некоторые населённые пункты были подтоплены.