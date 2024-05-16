Священник Свято-Георгиевского "Кривского" мужского монастыря Хустской епархии УПЦ МП Виктор Шпилька снимал свои половые органы на камеру и отправлял эти видео знакомым.
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В частности одно из таких видео, на котором 55-летний священник раздевается на камеру и трогает свой половой орган, обнародовал депутат Ужгородского городского совета Виталий Глагола. Однако сколько было снято и разослано таких видео – пока неизвестно.
Реакция епархии
В Хустской епархии заявили, что Шпильку запретили в священнослужении "за аморальное и недостойное поведение, что позорит сан священнослужителя и создает смуту среди людей".
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