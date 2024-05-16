Священник Свято-Георгіївського "Кривського" чоловічого монастиря Хустської єпархії УПЦ МП Віктор Шпілька знімав свої статеві органи на камеру та відправляв ці відео знайомим.

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Зокрема одне з таких відео, на якому 55-річний священник роздягається на камеру та чіпає свій статевий орган, оприлюднив депутат Ужгородської міської ради Віталій Глагола. Однак скільки було знято та розіслано таких відео – наразі невідомо.

Важливо! За посиланням на допис – кадри 18+.

Реакція єпархії

У Хустській єпархії заявили, що Шпільку заборонили у священнослужінні "за аморальну та недостойну поведінку, що осоромлює сан священнослужителя та створює смуту серед людей".



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