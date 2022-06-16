На Запад придет прохлада, а на юг – жара: прогноз погоды на 17 июня

Погода в Украине в пятницу, 17 июня, будет прохладной на Западе и жаркой в других регионах. Больше всего столбики термометров покажут именно в южных областях.

Воздух прогреется до +27 градусов. Дожди возможны только на Западе, в остальных областях – сухо.

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Прогноз погоды от Натальи Диденко.

Как рассказала синоптикиня Наталья Диденко , погода в пятницу в Украине будет комфортной, в отличие от Испании, Португалии и Франции.

Температура воздуха 17 июня в большинстве наших областей будет составлять в течение дня +20…+27 градусов, а в западных областях ожидается +17…+22 градуса. Ветер не сильный, северо-западного направления.

Где будут осадки

Дожди с грозами пройдут в западных областях, местами на Севере, а также:

Винницкой области,

Черкасской области,

Одесской области.

Возможны также шквальные порывы ветра. На остальной территории без осадков.

Погода в Киеве

В украинской столице пятница будет умеренно теплой – +23…+24 градуса. Дождь с грозой ожидается в столице во второй половине дня.

Июнь перемахнул середину, лето мудреет, набирает силу, красоту, зрелость, уверенность – как все украинцы. Лето победило и мы победим,

– подчеркнула Диденко.

Прогноз погоды от Укргидрометцентра.

Температура воздуха на Западе будет прохладной. Это – небольшой отдых перед будущей жарой. Сильный дождь будет идти ночью и утром. Днем он ослабеет и к вечеру окончится. Воздух прогреется до +19…+21 градуса. На Востоке облаков на небе не будет, а день обещает быть ясным. Без осадков. Столбики термометра поднимутся до отметки в +24...+26 градусов.

В некоторых северных областях будет облачная погода. Однако серьезные осадки не прогнозируют. Воздух прогреется до +24...+26 градусов. На Юге будет самое теплое - +25...+27 градусов. Небо будет покрыто облаками. Осадков не ожидают.

Прогноз погоды в городах Украины.

Ужгород – +22...+24

Львов – +19...+21

Ивано-Франковск – +19...+21

Тернополь – +19...+21

Черновцы – +19...+21

Хмельницкий – +20...+22

Луцк – +19...+21

Ровно – +20...+22

Житомир – +23...+25

Винница – +23...+25

Одесса – +25...+27

Николаев – +25...+27

Херсон – +25...+27

Симферополь – +25...+27

Кропивницкий – +24...+26

Черкассы – +24...+26

Чернигов – +24...+26

Сумы – +23...+25

Полтава – +24...+26

Днепр – +24...+26

Запорожье – +25...+27

Донецк – +24...+26

Луганск – +24...+26

Харьков – +24...+26

Киев – +24...+26



Прогноз погоды на 17 июня. / Карта Укргидрометцентра.