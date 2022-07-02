На Западе продлится фестиваль гроз, в других областях будет солнечно: прогноз погоды на 3 июля
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в воскресенье, 3 июля, будет жаркой. Температура воздуха прогреется до +32 градусов.
Относительно прохладнее всего будет на Западе. Там прогнозируют только +26...+28 градусов тепла. Кроме того, во всех западных областях прогнозируют дожди и грозы.
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Тем временем в других областях в течение дня будет сиять солнце. На Юге температура воздуха прогреется до +30…+32 градусов. На Востоке и Севере прогнозируют +28...+30 градусов.
В Киеве обещают +30...+32 градуса. В украинской столице будет сиять солнце.
Прогноз погоды в городах Украины на 3 июля
Львов – +26...+28
Ужгород – +30...+32
Ивано-Франковск – +26...+28
Тернополь – +26...+28
Черновцы – +26...+28
Хмельницкий – +28...+30
Луцк – +26...+28
Ровно – +26...+28
Житомир – +28...+30
Винница – +28...+30
Одесса – +30...+32
Николаев – +30...+32
Херсон – +30...+32
Симферополь – +28...+30
Кропивницкий – +30...+32
Черкассы – +30...+32
Чернигов – +29...+31
Сумы – +29...+31
Полтава – +28...+30
Днепр – +29...+31
Запорожье – +29...+31
Донецк – +28...+30
Луганск – +28...+30
Харьков – +28...+30
Киев – +30...+32
Прогноз погоды на 3 июля / Фото Укргидрометцентра