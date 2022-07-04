На Западе объявили штормовое предупреждение: в каких областях ждать града и ливней

В западных областях Украины 5 июля будет свирепствовать непогода. На Западе будут дожди, грозы и местами даже град.

Об опасных погодных условиях сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям. Уровень опасности – I – желтый.

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На Западе – шквальный ветер

Днем во вторник, 5 июля, грозы и ливни прогнозируют в Закарпатье, Прикарпатье, Волыни и Ровенщине. В отдельных районах порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду. Возможен даже град.

Метеорологические предупреждения в Украине 5 июля / Скриншот из Укргидрометцентра

Диденко предупредила о сильной жаре

Синоптик Наталья Диденко предупредила всех жителей украинских областей о сильной жаре 5 июля. В среднем столбики термометров поднимутся до отметок +28…+30.

Дождей будет мало – кратковременные грозовые местами пройдут только в западных областях, да и то, кроме Тернопольщины и Хмельнитчины,

– объяснила синоптик.

Несмотря на сильные ливни и грозы, на Западе воздух прогреется до жарких +29...+33.

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Непогода в Украине: последние новости

В Одессе 4 июля предупредили о непогоде и возможном шторме. Местные власти призвали жителей осторожничать, ведь порывы ветра могут достигать 15 – 20 метров в секунду.

На Буковине во время грозы молния попала в здание и церковь Московского патриархата.

После мощного ливня затопило и улицы Тернополя. Упавшее дерево сокрушило автомобиль.

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