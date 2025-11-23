Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Ивана Федорова.
Смотрите также Россияне разрушили одну из последних электростанций Черниговской области, – The Guardian
Где нет света на Запорожье?
Глава ОВА Иван Федоров сообщил, что более 800 абонентов Запорожского района остались без электроснабжения в результате вражеского удара.
Он отметил, что энергетики начнут ремонтные работы, как только позволит ситуация с безопасностью.
В Запорожьеоблэнерго пока не комментировали ситуацию.
Где сейчас тревога в Украине: смотрите онлайн-карту тревог
Обратите внимание! Карта интерактивная, данные на ней обновляются автоматически.
Пройдите в укрытие, если в вашем регионе тревога! Не пренебрегайте безопасностью!
Что известно об ударе по Запорожской области вечером 23 ноября?
Следует сказать, что тревога в области длилась почти 13 часов – с 09:03 по 21:56. Так было в Запорожском, Васильевском, Мелитопольском, Пологовском, Бердянском районах. В ряде районов сирены звучали несколько раз ночью и рано утром – с четырех до семи утра. То есть проще посчитать, сколько часов не было тревоги.
К сожалению, в 23:23 область в очередной раз стала красной из-за угрозы ударных дронов.
Конкретно вечером, в 20:40, была активность вражеской тактической авиации, которая может пускать КАБы. Из-за этого объявили об угрозе для Запорожской области. В 21:31 Воздушные силы писали о БПЛА на севере Запорожской области курсом на Запорожье.
Взрывы слышно в некоторых районах Запорожья. Обстрел РСЗО по району,
– писали местные СМИ.
Россия терроризирует область, пытаясь сделать там жизнь невыносимой. Тем временем фронт все ближе.
Новости об обстрелах и результаты вражеских атак читайте в телеграм-канале 24 Канала. Наши редакторы работают для вас круглосуточно.
Вечерний террор в Харькове
Враг ударил по городу, там слышали по меньшей мере 15 взрывов.
Серьезно повреждены энергетическая отрасль и теплоснабжение. Получила повреждения трансформаторная подстанция, было попадание в сеть теплоснабжения.
Довольно быстро стало известно, что два человека погибли в своих частных жилых домах в результате атаки России. Еще один человек погиб на гражданском предприятии, вблизи которого было попадание. 15 человек пострадали.