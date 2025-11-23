Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Ивана Федорова.

Где нет света на Запорожье?

Глава ОВА Иван Федоров сообщил, что более 800 абонентов Запорожского района остались без электроснабжения в результате вражеского удара.

Он отметил, что энергетики начнут ремонтные работы, как только позволит ситуация с безопасностью.

В Запорожьеоблэнерго пока не комментировали ситуацию.

Что известно об ударе по Запорожской области вечером 23 ноября?

Следует сказать, что тревога в области длилась почти 13 часов – с 09:03 по 21:56. Так было в Запорожском, Васильевском, Мелитопольском, Пологовском, Бердянском районах. В ряде районов сирены звучали несколько раз ночью и рано утром – с четырех до семи утра. То есть проще посчитать, сколько часов не было тревоги.

К сожалению, в 23:23 область в очередной раз стала красной из-за угрозы ударных дронов.

Конкретно вечером, в 20:40, была активность вражеской тактической авиации, которая может пускать КАБы. Из-за этого объявили об угрозе для Запорожской области. В 21:31 Воздушные силы писали о БПЛА на севере Запорожской области курсом на Запорожье.

Взрывы слышно в некоторых районах Запорожья. Обстрел РСЗО по району,

– писали местные СМИ.

Россия терроризирует область, пытаясь сделать там жизнь невыносимой. Тем временем фронт все ближе.

