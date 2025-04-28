На Запорожье – взрывы: работает ПВО
В ночь на 28 апреля Россия атакует Украину дронами. В частности, взрывы слышали в Запорожской области.
О том, что враг обстреливает беспилотниками регион сообщил в сети глава Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует 24 Канал.
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Враг атакует Запорожье
Еще поздно вечером 27 апреля враг запустил по территории Украины "Шахеды". В Запорожской области воздушную тревогу объявили уже 28 апреля, в 02:12. Буквально через 15 минут глава ОВА сообщил о взрывах.
Работает наша ПВО. До отбоя оставайтесь в безопасных местах,
– отметил Иван Федоров.
Он не уточнил, чем именно россияне обстреливают область. Однако перед этим в Воздушных силах информировали, что несколько групп "Шахедов" через Изюм двигались на Запорожье. О последствиях атаки также пока неизвестно.
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