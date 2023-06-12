Энергоатом переводит последний энергоблок Запорожской АЭС в режим "холодной остановки"

После разрушения Каховской гидроэлектростанции есть риски для ядерной и радиационной безопасности. Именно поэтому последний энергоблок Запорожской атомной электростанции Энергоатом переведет в режим "холодной остановки".

В Каховской ГЭС отметили, что это самое безопасное состояние атомного реактора. Там ведь перечислили риски для ЗАЭС в условиях оккупации российскими захватчиками и после разрушения Каховской ГЭС.

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Почему на Запорожской АЭС последний энергоблок переходит в режим "холодной остановки"

В Каховской гидроэлектростанции отметили, что решение было принято, учитывая ряд факторов. В частности, говорится о:

износе Каховского водохранилища через несколько суток после подрыва Каховской ГЭС российскими оккупантами, который просчитали эксперты;

продолжении периодических обстрелов россиянами промышленной площадки ЗАЭС и близлежащих территорий. В результате повреждаются воздушные линии, соединяющие станцию с энергосистемой Украины;

с 17 мая 2023 года прекращение передачи данных автоматизированной системы контроля радиационной обстановки (АСКРО) ЗАЭС. То есть раннего оповещения нет;

деградация системы аварийного реагирования на площадке ЗАЭС и вне его. Это происходит в условиях временной оккупации Россией станции и части Запорожской и Херсонской областей.

В случае невыполнения распоряжения рашистскими "контролерами" ЗАЭС их действия будут рассматриваться как умышленное и целенаправленное нарушение правил ядерной и радиационной безопасности ядерной установки ЗАЭС,

– говорится в сообщении.

Как можно охлаждать ЗАЭС без Каховского водохранилища

Президент Энергоатома Петр Котин рассказал в эфире "Радио Свобода", что Запорожская АЭС нуждается в постоянном охлаждении отработанного ядерного топлива. Однако заверил, что меры по охлаждению в настоящее время достаточны, то есть хватает ставка-охладителя.

В случае ухудшения ситуации есть и другие источники охлаждения – это мобильные насосные установки, которые есть на ЗАЭС. Они могут при необходимости закачивать дополнительную воду из тех городов, где она будет оставаться в Каховском водохранилище и подводных каналах в ЗАЭС,

– заявил Котин.

По его словам, ситуация с опустошением этого водохранилища была предусмотрена проектом ЗАЭС с самого начала, поэтому разработан план. Но Петр Котин объяснил, что основная угроза в том, что российские оккупанты продолжают находиться на площадке и "могут совершить любые преступные действия, чтобы ситуацию значительно усугубить".

"Последний рубеж – это использование подземных скважин питьевой воды. Также оно может использоваться штатными наносами ЗАЭС, чтобы поднимать уровень, если он будет падать", – пояснил Котин.

В каком состоянии уровень воды в ставке-охладителе ЗАЭС

В Каховской гидроэлектростанции объяснили, что по состоянию на утро 11 июня уровень воды в ставке-охладителе ЗАЭС – стабилен. В частности, известно, что:

уровень Каховского водохранилища в районе Никополя составляет 9,35 метра;

в ставке-охладителе Запорожской АЭС – 16,67 метра. Этого вполне достаточно для обеспечения нужд станции.

Специалисты заверили, что энергоблоки Запорожской атомной электростанции не работают с сентября 2022 года. Поэтому с тех пор нет активного испарения воды из пруда-охладителя на ЗАЭС.