На Запорожской АЭС состоялась первая ротация наблюдателей МАГАТЭ: их количество выросло
Источник:МАГАТЕ
Международное агентство по атомной энергии сообщило о первой ротации наблюдателей. Теперь на Запорожской атомной электростанции больше работников.
Соответствующую информацию в МАГАТЭ сообщили 7 октября. Ее подтвердил генеральный директор Рафаэль Гросси.
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МАГАТЭ провело ротацию на ЗАЭС
Генеральный директор Рафаэль Гросси подтвердил, что первая ротация Миссии поддержки и помощи МАГАТЭ в Запорожье в Украине завершена,
– говорится в сообщении.
Также Международное агентство по атомной энергии рассказало о том, что теперь на заводе находится новая усиленная команда экспертов МАГАТЭ по безопасности, защите и гарантиям.
Теперь на Запорожской атомной электростанции команду МАГАТЭ представляют четыре эксперта вместо двух.
На вечер 7 октября о выводах предыдущей команды наблюдателей организация не сообщила.
Что этому предшествовало
- Генеральный директор МАГАТЭ 5 октября Рафаэль Гросси был в Киеве. Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.
- Рафаэль Гросси объяснял, что необходимость создания охранной зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции сейчас актуальна как никогда.
- В Киеве генеральный директор МАГАТЭ заявил, что его работа состоит в том, чтобы предотвратить ядерную аварию. По его словам, он это делает.
- Более того, Гросси анонсировал, что "очень скоро" поедет в Россию. Гендиректор МАГАТЭ пояснил, что разговоры, которые у него там состоятся, будут на "очень высоком уровне".
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