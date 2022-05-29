На заводе в оккупированном Крыму ремонтируют 3 больших десантных корабля России, – СМИ

Россияне до сих пор верят в то, что смогут взорвать десант на украинский берег. Враг ремонтирует корабли, которые должны помочь в осуществлении этой задачи.

После потери крейсера "Москва" россияне отвели свои корабли как можно дальше от украинских берегов. Вместе с тем, враг активно увеличивает свои огневые мощности на острове Змеиный, надеясь, что такая поддержка поможет его кораблям уцелеть при приближении к берегу.

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Ремонт больших десантных кораблей

В оккупированном россиянами Севастопои на ремонтном заводе Черноморского флота России сейчас находятся три больших десантных корабля. Один корабль без бортового номера пришвартован у входа в Килен-бухту. Еще один корабль без бортового номера внутри завода, в бухте стоит корабль "Азов" (бортовый номер 151).

Сообщается, что эти корабли принадлежат проекту 775. Всего в проекте есть 4 больших десантных корабля: "Цезарь Куников" (бортовый номер 158), "Новочеркасск" (142), "Ямал" (156) и "Азов" (151).

Также известно о двух больших десантных кораблях в Графской бухте.

Мы знаем о том, что россияне ремонтируют несколько десантных кораблей. Наши герои делают все, чтобы они боялись подходить к украинским берегам, а потом вообще исчезли с Черного моря,

– сообщил представитель Одесской ОВА Сергей Братчук.

Корабли проекта 775

Большие десантные корабли проекта 775 – это суда, которые НАТО классифицирует как класс Ropucha. Эти корабли 2-го ранга ближней и дальней морской зоны предназначены для высадки десанта на необорудованный берег. Кроме того, суда могут перевозить войска и грузы. Также эти корабли могут транспортировать разную боевую технику, речь может идти даже о танках.

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Украина уже получила от партнеров противокорабельные ракеты "Гарпун". Они поступили в таком количестве, что позволяет утопить весь Черноморский флот России. Похоже, высадку десанта россияне будут откладывать еще очень долго.

Некоторые одесситы вообще расслабились и начали загорать прямо под табличками о минной опасности. Им напоминают – побережье заминировано , его посещение – это риск своей жизнью.

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