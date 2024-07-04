К сожалению, в результате пожара пострадала женщина. Об этом сообщил председатель ОВА.

Важно Российский "Шахед" попал в объект на Черниговщине: более 5 тысяч человек без света

Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

На Житомирщине есть пострадавшая в результате атаки "Шахедов"

Чиновник рассказал, что сегодня ночью, во время воздушной атаки врага, над территорией Житомирщины силы ПВО, предварительно, сбили 3 дроны-камикадзе типа "Шахед".

Из-за падения обломков возник пожар в одном из частных домов, который оперативно ликвидировала ГСЧС. В результате пожара пострадала женщина, которую госпитализировали в больницу. Ей оказывается необходимая помощь,

– подчеркнул Бунечко.

Также председатель ОВА поблагодарил силы ПВО и спасателей за эффективную работу и спасенные жизни.

Добавим, Командующий Воздушных сил сообщил, что ночью оккупанты выпустили по Украине 22 "Шахеды" из Курской области. Защитники неба сбили почти все. Так, 21 дрон-камикадзе уничтожили в пределах Киевской, Черниговской, Житомирской, Сумской, Днепропетровской и Полтавской областей.