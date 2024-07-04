На жаль, внаслідок пожежі постраждала жінка. Про це повідомив голова ОВА.

Важливо Російський "Шахед" влучив в об'єкт на Чернігівщині: понад 5 тисяч людей без світла

До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

На Житомирщині є постраждала внаслідок атаки "Шахедів"

Посадовець розповів, що сьогодні вночі, під час повітряної атаки ворога, над територією Житомирщини сили ППО, попередньо, збили 3 дрони-камікадзе типу "Шахед".

Через падіння уламків виникла пожежа в одному з приватних будинків, яку оперативно ліквідувала ДСНС. Внаслідок пожежі постраждала жінка, яку госпіталізовано до лікарні. Їй надається необхідна допомога,

– наголосив Бунечко.

Також голова ОВА подякував силам ППО і рятувальникам за ефективну роботу та врятовані життя.

Додамо, Командувач Повітряних сил повідомив, що вночі окупанти випустили по Україні 22 "Шахеди" з Курської області. Оборонці неба збили майже всі. Так, 21 дрон-камікадзе знищили в межах Київської, Чернігівської, Житомирської, Сумської, Дніпропетровської та Полтавської областей.