Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение главы Житомирской ОВА Виталия Бунечко в его телеграм-канале.

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Какие последствия вражеской атаки в Житомирской области

Виталий Бунечко написал, что ночью во время атаки вражеских дронов обломками было повреждено помещение, заправочные колонки и автомобили на одной из АЗС в Житомирском районе.



Повреждения на АЗС в Житомирской области после атаки ночью 14 января / Фото ГСЧС

Один человек получил осколочные ранения конечности,

– подчеркнул глава Житомирской ОВА.

Он также рассказал, что пострадавшего доставили в больницу для проведения оперативного вмешательства.



В Житомирской области после вражеской атаки пострадал мужчина / Фото ГСЧС