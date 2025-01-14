Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис очільника Житомирської ОВА Віталія Бунечко у його телеграм-каналі.

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Які наслідки ворожої атаки у Житомирській області

Віталій Бунечко написав, що вночі під час атаки ворожих дронів уламками було пошкоджено приміщення, заправні колонки та автомобілі на одній з АЗС у Житомирському районі.



Пошкодження на АЗС у Житомирській області після атаки вночі 14 січня / Фото ДСНС

Одна людина зазнала осколкових поранень кінцівки,

– наголосив очільник Житомирської ОВА.

Він також розповів, що постраждалого доправили до лікарні для проведення оперативного втручання.



У Житомирській області після ворожої атаки постраждав чоловік / Фото ДСНС