Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис очільника Житомирської ОВА Віталія Бунечко у його телеграм-каналі.
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Які наслідки ворожої атаки у Житомирській області
Віталій Бунечко написав, що вночі під час атаки ворожих дронів уламками було пошкоджено приміщення, заправні колонки та автомобілі на одній з АЗС у Житомирському районі.
Пошкодження на АЗС у Житомирській області після атаки вночі 14 січня / Фото ДСНС
Одна людина зазнала осколкових поранень кінцівки,
– наголосив очільник Житомирської ОВА.
Він також розповів, що постраждалого доправили до лікарні для проведення оперативного втручання.
У Житомирській області після ворожої атаки постраждав чоловік / Фото ДСНС