По ворожих дронах працюють сили ППО. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Віталія Кличка.

Дивіться також Росія атакує Україну "Шахедами": які області під загрозою удару

Вибухи у Києві та області

До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Російські війська в понеділок, 13 січня, вкотре запустили по Україні "Шахеди".

О 23:14 мер Києва повідомив, що на лівому березі столиці працюють сили протиповітряної оборони по ворожих БпЛА.

В Повітряних силах о 22:19 повідомляли про рух декількох груп БпЛА із Чернігівщини курсом на Київщину. Вже о 23:15 там наголосили "Київ, Бровари, Вишгород залишайтесь в укриттях".

В КМДА закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

"Не перечікуйте небезпеку на відкритому просторі або на зупинках транспорту – пройдіть до найближчого укриття!", – написали там.

О 23:25 в Київській ОВА зазначили, що повітряному просторі області зафіксовано БпЛА. Сили протиповітряної оборони працюють по ворожих цілях.

Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників,

– наголосили там.