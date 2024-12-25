Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Житомирской ОВА Виталия Бунечко.

Смотрите также Циничный вражеский террор на Рождество: главное об атаке России 25 декабря

Последствия российского террора на Житомирщине

Бунечко сообщил, что в результате вражеской атаки в Житомирском районе было повреждено деревянное заброшенное здание, а также загорелся сарай.

Благодаря профессиональным действиям бойцов ГСЧС пожар был ликвидирован за 30 минут. К счастью, обошлось без травмированных и погибших.

Напомним, что в ночь на 25 декабря Украина оказалась под массированным ударом. Вечером 24 декабря российские захватчики атаковали дронами-камикадзе, а на рассвете 25 декабря – запустили ракеты различных типов.

Под массированным ударом врага оказались Харьков, Днепр и Бурштын на Прикарпатье. Сейчас в Ивано-Франковской области частично исчезло электроснабжение. К счастью, обошлось без пострадавших.

Вместе с тем, есть пострадавшие в результате российских ударов на Харьковщине. Там за помощью врачей обратилось трое мужчин, которые получили осколочные ранения. Двух пострадавших сейчас госпитализировали.