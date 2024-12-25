Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Житомирської ОВА Віталія Бунечка.

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Наслідки російського терору на Житомирщині

Бунечко повідомив, що внаслідок ворожої атаки в Житомирському районі було пошкоджено дерев'яну занедбану будівлю, а також зайнявся сарай.

Завдяки професійним діям бійців ДСНС пожежу було ліквідовано за 30 хвилин. На щастя, минулося без травмованих та загиблих.

Нагадаємо, що у ніч проти 25 грудня Україна опинилася під масованим ударом. Звечора 24 грудня російські загарбники атакували дронами-камікадзе, а вдосвіта 25 грудня – запустили ракети різних типів.

Під масованим ударом ворога опинилися Харків, Дніпро та Бурштин на Прикарпатті. Наразі в Івано-Франківській області частково зникло електропостачання. На щастя, минулося без постраждалих.

Разом з тим, є потерпілі внаслідок російських ударів на Харківщині. Там за допомогою лікарів звернулося троє чоловіків, які отримали уламкові поранення. Двох постраждалих наразі госпіталізували.