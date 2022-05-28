На Житомирской трассе теперь можно ехать на грузовиках: открыли левый проезд возле Стоянки

В Киевской области открыли один из проездов на дороге Киев-Чоп возле Стоянки. По трассе могут передвигаться грузовики.

Как сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, мост над рекой Ирпень взорвали в первые дни полномасштабного вторжения россиян в Украину. Это помешало оккупантам двигаться в сторону Киева.

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Восстановление дорог – это, в первую очередь, восстановление логистики. Как и обещали, к 29 мая открыли левый проезд на дороге Киев-Чоп возле Стоянки. Теперь по трассе может передвигаться грузовой транспорт, – отметил Кирилл Тимошенко.

Теперь будут работать над правым проездом моста

Специалисты смогли возобновить движение на этом участке менее чем за два месяца. На старой конструкции, оставшейся после подрыва, они установили временное пролетное сооружение. Впоследствии разместили монолитную плиту пролетного строения и наложили слой асфальтобетона. На дороге нарисовали разметку и установили дорожные знаки.

Тимошенко подчеркнул, что в Киевской области восстанавливать дороги начали сразу после увольнения. Ремонтники активно строили временные дороги и объезды.

Именно возле Стоянки временный мост построили еще в середине апреля. Однако он предназначен только для легковых автомобилей, а грузовики вынуждены были объезжать. Теперь эту проблему удалось решить.

Как отметил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, с открытием моста на трассе М-06 возобновится движение по почти всем стратегическим направлениям в Украине. Следующее задание по плану – возведение правого проезда моста. Ориентировочно все работы завершат осенью .

С открытием моста на трассе М-06 будет возобновлено движение практически по всем основным стратегическим направлениям Украины. Следующим этапом станет восстановление правого проезда разрушенного моста – завершить работы планируем осенью, – отметил Александр Кубраков.

Добавим, по словам советника министра внутренних дел Украины Виктора Андрусива, за время полномасштабного вторжения из Украины выехало более 7,6 миллионов украинцев. Но уже вернулось 4,8 миллиона . Один из катализаторов возвращения – изгнание российских кафиров из-под Киева.

Полный разговор с Виктором Андрусивым о возвращении украинцев домой: смотрите видео