Як повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, міст над річкою Ірпінь підірвали в перші дні повномасштабного вторгнення росіян в Україну. Це суттєво завадило окупантам рухатися в бік Києва.

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Відновлення доріг – це в першу чергу відновлення логістики. Як і обіцяли, до 29 травня відкрили лівий проїзд на дорозі Київ-Чоп біля Стоянки. Тепер трасою може пересуватися вантажний транспорт, – зазначив Кирило Тимошенко.

Тепер працюватимуть над правим проїздом моста

Спеціалісти змогли відновити рух на цій ділянці за менш ніж два місяці. На старій конструкції, яка залишилася після підриву, вони встановили тимчасову прогонову споруду. Згодом розмістили монолітну плиту прогонової будови та наклали шар асфальтобетону. На дорозі вже намалювали розмітку та встановили дорожні знаки.

Тимошенко наголосив, що у Київській області відновлювати дороги розпочали одразу після звільнення. Ремонтники активно будували тимчасові дороги та об’їзди.

Конкретно біля Стоянки тимчасовий міст звели ще в середині квітня. Однак він призначений лише для легкових автомобілів, а вантажівки були змушені об’їжджати. Тепер цю проблему вдалося вирішити.

Як зазначив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков, з відкриттям мосту на трасі М-06 відновиться рух за майже всіма стратегічними напрямками в Україні. Наступне завдання за планом – зведення правого проїзду моста. Орієнтовно усі роботи завершать восени.

З відкриттям мосту на трасі М-06 буде відновлений рух практично всіма основними стратегічними напрямами України. Наступним етапом стане відновлення правого проїзду зруйнованого мосту — завершити роботи плануємо восени, – зазначив Олександр Кубраков.

Додамо, за словами радник міністра внутрішніх справ України Віктора Андрусіва, за час повномасштабного вторгнення з України виїхало понад 7,6 мільйона українців. Але вже повернулося аж 4,8 мільйона. Один з каталізаторів повернення – вигнання російських окупантів з-під Києва.

Повна розмова із Віктором Андрусівим щодо повернення українців додому: дивіться відео