В ВСУ рассказали, во что именно удалось попасть на Змеином
Источник:Оперативное командование "Юг"
ВСУ 21 июня ударили несколькими ракетами по острову Змеиный. Украинские защитники попали в ЗРК "Панцирь С1", радиолокационную станцию и автомобильную технику.
Новость сообщила пресс-служба оперативного командования "Юг". Окончательные результаты удара по врагу на Змеином еще устанавливают.
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В продолжение операции по поражению вражеских подразделений на острове Змеином, зафиксировано попадание в зенитно-ракетный комплекс "Панцирь С1", радиолокационную станцию и автомобильную технику,
– говорится в сообщении.
За сутки ракетно-артиллерийские и другие подразделения выполнили 150 огневых задач. Украинская авиация нанесла по российским оккупантам 5 ударов.
Удалось уничтожить:
- 49 российских оккупантов;
- 2 самоходные гаубицы;
- 1 тягач;
- 1 станцию радиоэлектронной борьбы;
- 1 склад боеприпасов;
- 5 единиц бронированной и автомобильной техники.
Удары по Змеиному
- ВСУ 20 июня мощно ударили по Змеиному. Украинским защитникам удалось ликвидировать много оккупантов. В то же время точное количество уничтоженных врагов пока неизвестно. Источники в разведке оценивают потери захватчиков как большие. Вероятно, ВСУ ударили по оккупантам ракетами HIMARS.
- А уже на следующий день, 21 июня, ВСУ снова ударили по Змеиному несколькими ракетами.
Достижения Воздушных сил
В течение суток 21 июня Воздушные силы ВСУ уничтожили 2 беспилотных летательных аппарата российских захватчиков. Кроме того, подразделение ЗРВ ликвидировало авиационную ракету класса "воздух-поверхность" Х-59.
"Ударные группы штурмовиков и бомбардировщиков под прикрытием истребителей, совершили несколько авиаударов по вражеским позициям", – говорится в сообщении.
Также украинские герои уничтожили:
- до 10 вражеских боевых бронированных машин,
- живую силу противника,
- 2 склада боеприпасов россиян.
ВСУ усиливают защиту в Луганской области
По состоянию на 21 июня, украинские защитники и защитницы усиливают защиту в Луганской области. Об этом во время традиционного вечернего обращения сообщил президент Владимир Зеленский.
Он заявил, что ситуация на фронте остается без существенных перемен. На территории Луганской области ситуация – самая жесткая. Российские захватчики серьезно давят.
Также оккупанты давят на Донецком направлении и на Харьковщине. Украинские герои дают врагу отпор.
Зеленский подчеркнул, что российские оккупанты продолжают цинично обстреливать украинские города. Такие атаки не принесут врагу никакого результата. В то же время россияне – глухи к любой рациональности.
"Враг просто разрушает. Просто убивает. Показывает таким образом своему командованию, что вроде бы не стоит на месте", – заявил президент.
Зеленский также добавил, что ВСУ успешно защищают Николаевщину и Запорожье. Также украинские герои постепенно освобождают от российских захватчиков Херсонщину.Важно! Российские оккупанты 21 июня атаковали крылатыми ракетами Николаев и Очаков. Захватчики повредили порты на Юге, уничтожили сети, здания и авто.
Общие потери врага
Украинские защитники и защитницы продолжают наносить врагу колоссальные потери. По состоянию на 21 июня Генштаб ВСУ сообщил о 34 100 ликвидированных российских оккупантах. Также удалось уничтожить:
- танков – 1496,
- боевых бронированных машин – 3606,
- артиллерийских систем – 752,
- РСЗО – 239,
- средств ПВО – 98,
- самолетов – 216,
- вертолетов – 181,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 611,
- крылатых ракет – 137,
- кораблей /катеров – 14,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2537,
- специальной техники – 59.
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