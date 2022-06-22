В ВСУ рассказали, во что именно удалось попасть на Змеином

ВСУ 21 июня ударили несколькими ракетами по острову Змеиный. Украинские защитники попали в ЗРК "Панцирь С1", радиолокационную станцию и автомобильную технику.

Новость сообщила пресс-служба оперативного командования "Юг". Окончательные результаты удара по врагу на Змеином еще устанавливают.

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В продолжение операции по поражению вражеских подразделений на острове Змеином, зафиксировано попадание в зенитно-ракетный комплекс "Панцирь С1", радиолокационную станцию и автомобильную технику,

– говорится в сообщении.

Сергей Братчук – спикер Одесской областной военной администрации – рассказал, что сейчас захватчики не смогут доставить на территорию Змеиного новые запасы. Все благодаря действиям ВСУ.

За сутки ракетно-артиллерийские и другие подразделения выполнили 150 огневых задач. Украинская авиация нанесла по российским оккупантам 5 ударов.

Удалось уничтожить:

49 российских оккупантов;

2 самоходные гаубицы;

1 тягач;

1 станцию радиоэлектронной борьбы;

1 склад боеприпасов;

5 единиц бронированной и автомобильной техники.

Удары по Змеиному

ВСУ 20 июня мощно ударили по Змеиному. Украинским защитникам удалось ликвидировать много оккупантов. В то же время точное количество уничтоженных врагов пока неизвестно. Источники в разведке оценивают потери захватчиков как большие. Вероятно, ВСУ ударили по оккупантам ракетами HIMARS.

А уже на следующий день, 21 июня, ВСУ снова ударили по Змеиному несколькими ракетами.

Достижения Воздушных сил

В течение суток 21 июня Воздушные силы ВСУ уничтожили 2 беспилотных летательных аппарата российских захватчиков. Кроме того, подразделение ЗРВ ликвидировало авиационную ракету класса "воздух-поверхность" Х-59.

"Ударные группы штурмовиков и бомбардировщиков под прикрытием истребителей, совершили несколько авиаударов по вражеским позициям", – говорится в сообщении.

Также украинские герои уничтожили:

до 10 вражеских боевых бронированных машин,

живую силу противника,

2 склада боеприпасов россиян.

ВСУ усиливают защиту в Луганской области

По состоянию на 21 июня, украинские защитники и защитницы усиливают защиту в Луганской области. Об этом во время традиционного вечернего обращения сообщил президент Владимир Зеленский.

Он заявил, что ситуация на фронте остается без существенных перемен. На территории Луганской области ситуация – самая жесткая. Российские захватчики серьезно давят.

Также оккупанты давят на Донецком направлении и на Харьковщине. Украинские герои дают врагу отпор.

Зеленский подчеркнул, что российские оккупанты продолжают цинично обстреливать украинские города. Такие атаки не принесут врагу никакого результата. В то же время россияне – глухи к любой рациональности.

"Враг просто разрушает. Просто убивает. Показывает таким образом своему командованию, что вроде бы не стоит на месте", – заявил президент.

Зеленский также добавил, что ВСУ успешно защищают Николаевщину и Запорожье. Также украинские герои постепенно освобождают от российских захватчиков Херсонщину.

Общие потери врага

Российские оккупанты 21 июня атаковали крылатыми ракетами Николаев и Очаков. Захватчики повредили порты на Юге, уничтожили сети, здания и авто.

Украинские защитники и защитницы продолжают наносить врагу колоссальные потери. По состоянию на 21 июня Генштаб ВСУ сообщил о 34 100 ликвидированных российских оккупантах. Также удалось уничтожить:

танков – 1496,

боевых бронированных машин – 3606,

артиллерийских систем – 752,

РСЗО – 239,

средств ПВО – 98,

самолетов – 216,

вертолетов – 181,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 611,

крылатых ракет – 137,

кораблей /катеров – 14,

автомобильной техники и автоцистерн – 2537,

специальной техники – 59.

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