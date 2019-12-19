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      На балконе львовской семьи поселились 1700 краснокнижных летучих мышей

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      Во Львове на балконе многоэтажки поселилась целая армия летучих мышей. Рекордное для Украины количество млекопитающих, занесенных в Красную книгу Украины пришлось отпустить на волю.

      Владельцы балкона, который стал летучим домом, позвонили на горячую линию Львова и попросили помощи с животными. Про такую рекордную находку сообщил на своей странице в фейсбуке сотрудник Института экологии Карпат НАН Украины Андрей-Тарас Башня, которому пришлось обуздать животных.

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      Чтобы выловить всех рукокрылых зверьков, мужчине пришлось потратить четыре часа. Поскольку сейчас во Львове плюсовая температура, летучих мышей просто отпустили на волю.


      Этот вид летучих мышей занесен в Красную книгу Украины / фото Андрея-Тараса Башни

      Сотрудник НАН рассказал, что такое количество летучих мышей в одном месте является несомненным рекордом для Украины.

      Отметим, что этот вид летучих мышей – вечерница дозорная – с 2009 года включен в Красную книгу Украины. Он охраняется согласно ряду международных соглашений. Хотя вечерница находится под относительной угрозой, она более распространена и многочисленна, чем остальные европейские летучие мыши.

      Эти животные на зиму впадают в спячку и для зимовки ищут заброшенные теплые помещения.

       

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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Мир животных Новости Львова Фотоновости
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