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      На Черкасщине мужчина вилами заколол собаку – дело в суде

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      На Черкасщине мужчина вилами убил собаку / wallpaperflare.com

      В Черкасской области мужчина вилами заколол собаку соседа. От полученных травм пес скончался.

      Инцидент произошел в начале декабря в одном из сел Чигиринского района Черкасской области, сообщает полиция Черкасской области.

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      Мужчина нанес животному садовыми вилами несколько ударов. По факту жестокого обращения с животным правоохранители начали уголовное производство. Сейчас мужчине сообщили о подозрении, а обвинительное заключение направили в суд для рассмотрения.

      Злоумышленнику грозит наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет.

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Мир животных Новости Черкасс Криминал
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