На Черкасщине мужчина вилами заколол собаку – дело в суде

В Черкасской области мужчина вилами заколол собаку соседа. От полученных травм пес скончался.

Инцидент произошел в начале декабря в одном из сел Чигиринского района Черкасской области, сообщает полиция Черкасской области.

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Мужчина нанес животному садовыми вилами несколько ударов. По факту жестокого обращения с животным правоохранители начали уголовное производство. Сейчас мужчине сообщили о подозрении, а обвинительное заключение направили в суд для рассмотрения.

Злоумышленнику грозит наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет.