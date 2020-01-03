На Черкасщине мужчина вилами заколол собаку – дело в суде
В Черкасской области мужчина вилами заколол собаку соседа. От полученных травм пес скончался.
Инцидент произошел в начале декабря в одном из сел Чигиринского района Черкасской области, сообщает полиция Черкасской области.
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Мужчина нанес животному садовыми вилами несколько ударов. По факту жестокого обращения с животным правоохранители начали уголовное производство. Сейчас мужчине сообщили о подозрении, а обвинительное заключение направили в суд для рассмотрения.
Злоумышленнику грозит наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет.
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