На Черкащині чоловік вилами заколов собаку – справа в суді
У Черкаські області чоловік вилами заколов собаку сусіда. Від отриманих травм пес помер.
Інцидент стався на початку грудня в одному зі сіл Чигиринського району на Черкащині, повідомляє поліція Черкаської області.
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Чоловік завдав тварині садовими вилами кілька ударів. За фактом жорстокого поводження з твариною правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Зараз чоловікові повідомили про підозру, а обвинувальний висновок направили в суд для розгляду.
Зловмиснику загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк від трьох до п’яти років.
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