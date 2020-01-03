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      На Черкащині чоловік вилами заколов собаку – справа в суді

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      На Черкащині чоловік вилами вбив собаку / wallpaperflare.com

      У Черкаські області чоловік вилами заколов собаку сусіда. Від отриманих травм пес помер.

      Інцидент стався на початку грудня в одному зі сіл Чигиринського району на Черкащині, повідомляє поліція Черкаської області.

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      Чоловік завдав тварині садовими вилами кілька ударів. За фактом жорстокого поводження з твариною правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Зараз чоловікові повідомили про підозру, а обвинувальний висновок направили в суд для розгляду.

      Зловмиснику загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк від трьох до п’яти років.

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Світ тварин Кримінал Новини Черкас
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