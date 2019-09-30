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      На Черниговщине пьяный водитель пытался прорваться через границу в Беларусь – фото

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      Попытка прорыва госграницы завершилась неудачно
      Попытка прорыва госграницы завершилась неудачно / dpsu.gov.ua

      В международном автомобильном пункте пропуска "Славутич" в Черниговской области легковой автомобиль "Ford" пытался прорваться через границу. Нарушителю оказали медицинскую помощь.

      По словам пограничников, водитель двигался на выезд из Украины и проигнорировал требования об остановке. Чтобы предотвратить его прорыв через госграницу, правоохранители применили средство принудительной остановки.

      К теме: Лукашенко закрыл границу между Беларусью и Украиной из-за "потока оружия"

      В результате наезда автомобилем повреждено средство принудительной остановки и защитная стойка комплекса автоматизированного контроля за перемещением радиоактивных веществ "Янтарь".


      Нарушитель врезался в пограничные столбики/ dpsu.gov.ua

      30-летнего водителя, гражданина Украины привлекут к административной ответственности. Несмотря на внешние признаки употребления алкоголя, его направили на экспертизу для определения степени опьянения.


      Происшествие не повлияло на работу пункта пропуска / dpsu.gov.ua

      Отметим, что в августе на украинской-румынской границе пограничники открыли огонь по машине. Водитель пытался прорваться в соседнюю страну и не реагировал на требования остановиться.

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      Теги: Новости Украины Аварии и ДТП Новости Беларуси Новости Чернигова Госпогранслужба
      Источник: 24 канал
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