На Черниговщине пьяный водитель пытался прорваться через границу в Беларусь – фото

В международном автомобильном пункте пропуска "Славутич" в Черниговской области легковой автомобиль "Ford" пытался прорваться через границу. Нарушителю оказали медицинскую помощь.

По словам пограничников, водитель двигался на выезд из Украины и проигнорировал требования об остановке. Чтобы предотвратить его прорыв через госграницу, правоохранители применили средство принудительной остановки.

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В результате наезда автомобилем повреждено средство принудительной остановки и защитная стойка комплекса автоматизированного контроля за перемещением радиоактивных веществ "Янтарь".



Нарушитель врезался в пограничные столбики/ dpsu.gov.ua

30-летнего водителя, гражданина Украины привлекут к административной ответственности. Несмотря на внешние признаки употребления алкоголя, его направили на экспертизу для определения степени опьянения.



Происшествие не повлияло на работу пункта пропуска / dpsu.gov.ua

Отметим, что в августе на украинской-румынской границе пограничники открыли огонь по машине. Водитель пытался прорваться в соседнюю страну и не реагировал на требования остановиться.