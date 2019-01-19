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      На Днепропетровщине мужчина взбудоражил сеть попыткой украсть хомяка из магазина: видео

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      На Днепропетровщине мужчина стал звездой интернета из-за попытки украсть хомяка из магазина
      На Днепропетровщине мужчина стал звездой интернета из-за попытки украсть хомяка из магазина / Скриншот из видео

      В Каменском мужчина пришел в зоомагазине и пытался украсть хомяка. Инцидент сразу вызвал большой резонанс среди жителей города и пользователей сети Интернет.

      Соответствующее видео опубликовали на странице города в Facebook.

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      Как рассказали в магазине, накануне этот человек уже приходил со своей семьей и требовал продать ему этого хомяка. Однако сотрудники зоомагазина ответили, что хомяк не продается, так как стал другом и членом коллектива.

      Через некоторое время мужчина вернулся в магазин, решительно направился к клетке с хомяком, схватил её и попытался скрыться. Однако на защиту грызуна встала сотрудница, которая выхватила из рук вора клетку и начала отбиваться. В результате девушка также получила гематомы и синяки.

      Вор поспешил покинуть зоомагазин, но его остановил другой посетитель магазина. Все детали выясняют правоохранители.

      Мужчина пытался украсть хомяка с зоомагазина: смотрите видео

      Жители Каменского сразу начали высказывать свои теории по этому поводу в соцсетях. Самой интересной теорией поделился сотрудник зоомагазина, который решил остаться анонимным. Мужчина рассказал, что вором является депутат сельского совета от партии "УКРОП".

      Там история бытовая, не уголовная. Его любовница что-то не поделила с продавцами этого магазина относительно хомяка. И она его попросила отомстить работникам и забрать животное,
      – добавил он.

      Теги: Новости Украины Новости Днепра Мир животных Курьезные новости
      Источник: 24 канал
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