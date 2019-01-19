На Днепропетровщине мужчина взбудоражил сеть попыткой украсть хомяка из магазина: видео

В Каменском мужчина пришел в зоомагазине и пытался украсть хомяка. Инцидент сразу вызвал большой резонанс среди жителей города и пользователей сети Интернет.

Соответствующее видео опубликовали на странице города в Facebook.

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Как рассказали в магазине, накануне этот человек уже приходил со своей семьей и требовал продать ему этого хомяка. Однако сотрудники зоомагазина ответили, что хомяк не продается, так как стал другом и членом коллектива.

Через некоторое время мужчина вернулся в магазин, решительно направился к клетке с хомяком, схватил её и попытался скрыться. Однако на защиту грызуна встала сотрудница, которая выхватила из рук вора клетку и начала отбиваться. В результате девушка также получила гематомы и синяки.

Вор поспешил покинуть зоомагазин, но его остановил другой посетитель магазина. Все детали выясняют правоохранители.

Мужчина пытался украсть хомяка с зоомагазина: смотрите видео

Жители Каменского сразу начали высказывать свои теории по этому поводу в соцсетях. Самой интересной теорией поделился сотрудник зоомагазина, который решил остаться анонимным. Мужчина рассказал, что вором является депутат сельского совета от партии "УКРОП".

Там история бытовая, не уголовная. Его любовница что-то не поделила с продавцами этого магазина относительно хомяка. И она его попросила отомстить работникам и забрать животное,

– добавил он.