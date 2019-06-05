На Днепропетровщине подросток выстрелил брату в голову: детали

В городке Вольногорске, что на Днепропетровщине, в голову 8-летнего мальчика выстрелил родной 15-летний брат. Дети нашли дома пистолет с резиновыми пулями.

Во время игры один из мальчиков нажал курок и попал в брата, сообщил первый заместитель председателя главного управления Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

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Мальчика сразу госпитализировали. Сейчас ему делают операцию. Делом уже занялась полиция.

Братья двое остались в комнате одни. Мальчик нашел отцовский пистолет, травмат, и сделал выстрел в сторону брата. Мальчик получил ранения левой стороны лица, доставлен в больницу. Старший мальчик, который осуществил выстрел, испугался и убежал из дома, но его разыскали и вернули домой. В отношении отца мальчика открыто уголовное производство по факту незаконного хранения незарегистрированного оружия,

– сказала пресс-секретарь Нацполиции в Днепропетровской области Ольга Кузнецова.

По словам Аброськина, за последние сутки из-за родительской халатности погибли двое детей в Ивано-Франковской и Львовской областях.

Что произошло в Переяславе-Хмельницком?

31 мая в Переяславе-Хмельницком Киевской области 5-летний мальчик попал в реанимацию с огнестрельным ранением головы, ему сделали операцию. Подозревают, что в ребенка стреляли двое пьяных полицейских. Их быстро задержали.



Следователи установили, что во время отдыха эти двое полицейских употребляли спиртные напитки. Они решили пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам недалеко от места, где гулял 5-летний мальчик. Одним из выстрелов полицейские попали в ребенка.



Медики прооперировали мальчика, но не давали шансов на жизнь из-за критического состояния – у ребенка был полностью раздроблен череп, а вытянуть пулю врачи так и не смогли. К вечеру 3 июня Кирилл умер.



Подозреваемым – старшему сержанту Владимиру Петровцу и лейтенанту Ивану Приходько – избрали меру пресечения 60 дней без права внесения залога. По статье об умышленном убийстве малолетнего ребенка обоим стражам порядка грозит от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.