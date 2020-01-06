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      На Донбассе погибли двое военных, один – ранен

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      На Донбассе погибли двое украинских военных, один получил ранения / Минобороны

      В течение суток 5 января пророссийские боевики 4 раза обстреляли украинские позиции. Двое украинских военных погибли, еще один воин получил тяжелые ранения.

      Оккупанты били из запрещенных минскими договоренностями минометов, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщает штаб ООС.

      Важно: Первая боевая потеря 2020 года: известно имя и фото погибшего на Донбассе бойца

      Один украинский воин погиб из-за вражеского обстрела.

      Кроме этого, в районе населенного пункта Хутор Вольный, в результате наезда на неизвестное взрывное устройство (вероятно, противотанковую мину ТМ-62) произошел подрыв военного грузового автомобиля ГАЗ-66, который осуществлял меры по логистическому обеспечению,
      - сообщают в штабе.

      В результате взрыва один военнослужащий погиб на месте, еще один получил тяжелые ранения.

      Где стреляли боевики:

      • вблизи Водяного;
      • Павлополя;
      • Гнутового;
      • Крымского.

      С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.
      С начала суток потерь с нашей стороны нет.

      окуповані райони ДонбасуОккупированные районы Донбасса / Инфографика 24 канала

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Жертвы Операция Объединенных сил Война на Донбассе
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