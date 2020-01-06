На Донбассе погибли двое военных, один – ранен
В течение суток 5 января пророссийские боевики 4 раза обстреляли украинские позиции. Двое украинских военных погибли, еще один воин получил тяжелые ранения.
Оккупанты били из запрещенных минскими договоренностями минометов, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщает штаб ООС.
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Один украинский воин погиб из-за вражеского обстрела.
Кроме этого, в районе населенного пункта Хутор Вольный, в результате наезда на неизвестное взрывное устройство (вероятно, противотанковую мину ТМ-62) произошел подрыв военного грузового автомобиля ГАЗ-66, который осуществлял меры по логистическому обеспечению,
- сообщают в штабе.
В результате взрыва один военнослужащий погиб на месте, еще один получил тяжелые ранения.
Где стреляли боевики:
- вблизи Водяного;
- Павлополя;
- Гнутового;
- Крымского.
С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.
С начала суток потерь с нашей стороны нет.