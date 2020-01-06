На Донбасі загинули двоє військових, один – поранений
Впродовж доби 5 січня проросійські бойовики 4 рази обстріляли українські позиції. Двоє українських військових загинули, ще один воїн отримав тяжкі поранення.
Окупанти гатили із заборонених мінськими домовленостями мінометів, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, повідомляє штаб ООС.
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Один український воїн загинув через ворожий обстріл.
Окрім цього, в районі населеного пункту Хутір Вільний, внаслідок наїзду на невідомий вибуховий пристрій (ймовірно протитанкова міна ТМ-62) стався підрив військового вантажного автомобіля ГАЗ-66, який здійснював заходи з логістичного забезпечення,
– повідомляють у штабі.
В результаті вибуху один військовослужбовець загинув на місці, ще один отримав тяжкі поранення.
Де стріляли бойовики:
- поблизу Водяного;
- Павлополя;
- Гнутового;
- Кримського.
Від початкуцієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.
З початку доби втрат з нашого боку немає.