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      На Донбасі загинули двоє військових, один – поранений

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      На Донбасі загинули двоє українських військових, один дістав поранення / Міноборони

      Впродовж доби 5 січня проросійські бойовики 4 рази обстріляли українські позиції. Двоє українських військових загинули, ще один воїн отримав тяжкі поранення.

      Окупанти гатили із заборонених мінськими домовленостями мінометів, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, повідомляє штаб ООС.

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      Один український воїн загинув через ворожий обстріл.

      Окрім цього, в районі населеного пункту Хутір Вільний, внаслідок наїзду на невідомий вибуховий пристрій (ймовірно протитанкова міна ТМ-62) стався підрив військового вантажного автомобіля ГАЗ-66, який здійснював заходи з логістичного забезпечення,
      – повідомляють у штабі.

      В результаті вибуху один військовослужбовець загинув на місці, ще один отримав тяжкі поранення.

      Де стріляли бойовики:

      • поблизу Водяного;
      • Павлополя;
      • Гнутового;
      • Кримського.

      Від початкуцієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.
      З початку доби втрат з нашого боку немає.

      окуповані райони Донбасу
      Окуповані райони Донбасу / Інфографіка 24 каналу

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      сьогодні
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Жертви
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