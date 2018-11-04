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      На Донбассе погиб украинский военный

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      Война на Донбассе
      Война на Донбассе / 24 канал

      С начала суток, 4 ноября, боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня: один боец погиб, двое – получили ранения.

      Об этом сообщает пресс-служба ООС.

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      Отмечается, что по состоянию на 18:00 боевики 14 раз обстреляли позиции подразделений объединенных сил на Донбассе. При этом противник 8 раз применял вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

      Пророссийские боевики обстреляли позиции Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Золотое, Авдеевка, Пески, Павлополь, Гнутовое, Водяное и Лебединское.

      Напомним, в октябре 2018 года Украина потеряла 11 военных Вооруженных Сил. Большинству не было даже 30 лет.

      Теги: Новости Украины Вооруженные Силы Украины Операция Объединенных сил Жертвы Война на Донбассе
      Источник: 24 Канал
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