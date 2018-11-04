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      На Донбасі загинув український військовий

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      Війна на Донбасі
      Війна на Донбасі / 24 Канал

      З початку доби, 4 листопада, бойовики 14 разів порушили режим припинення вогню: один боєць загинув, двоє – отримали поранення.

      Про це повідомляє прес-служба ООС.

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      Зазначається, що станом на 18:00 бойовики 14 разів обстріляли позиції підрозділів об'єднаних сил на Донбасі. При цьому противник 8 разів застосовував озброєння, заборонене мінськими домовленостями.

      Проросійські бойовики обстріляли позицій Об’єднаних сил в районі населених пунктів Кримське, Новотошківське, Золоте, Авдіївка, Піски, Павлопіль, Гнутове, Водяне та Лебединське.

      Нагадаємо, у жовтні 2018 року Україна втратила 11 військових Збройних Сил. Більшості не було навіть 30 років.

      Теги: Новини України Війна на Донбасі Жертви Операція Об'єднаних сил Збройні Сили України
      Джерело: 24 Канал
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