На Донбасі загинув український військовий
З початку доби, 4 листопада, бойовики 14 разів порушили режим припинення вогню: один боєць загинув, двоє – отримали поранення.
Про це повідомляє прес-служба ООС.
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Зазначається, що станом на 18:00 бойовики 14 разів обстріляли позиції підрозділів об'єднаних сил на Донбасі. При цьому противник 8 разів застосовував озброєння, заборонене мінськими домовленостями.
Проросійські бойовики обстріляли позицій Об’єднаних сил в районі населених пунктів Кримське, Новотошківське, Золоте, Авдіївка, Піски, Павлопіль, Гнутове, Водяне та Лебединське.
Нагадаємо, у жовтні 2018 року Україна втратила 11 військових Збройних Сил. Більшості не було навіть 30 років.
Джерело: 24 Канал
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