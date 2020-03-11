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      Спокойствие после эскалации: оккупанты ни разу не нарушали "тишину"

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      После мощного боя под Песками, в котором погибли двое украинских военных, боевики неожиданно перестали нападать. За день 11 марта не было ни одного выстрела в сторону украинских военных.

      Режима прекращения огня в среду, 11 марта, не нарушили ни разу. О стабильной обстановке на Донбассе сообщили в штабе Операции объединенных сил.

      О ворашнем бое Боевики ракетой попали в грузовик украинских воинов – детали

      Указано, что режим тишины соблюдается с обеих сторон: ситуация спокойная и стабильная.

      Удивляет такое поведение оккупантов на фоне вчерашней эскалации под Песками. В результате мощных обстрелов пророссийских боевиков на Донбассе погибли 34-летний Виктор Солтис и 35-летний Андрей Ведешин.

      Коротко о бое под Песками 10 марта

      • Вражеские силы подбили военный украинский грузовик ВСУ ГАЗ-66 с противотанкового комплекса.
      • Двое наших защитников погибли, еще 11 получили ранения.
      • По результатам реконструкции, огонь вели из-за жилых домов. Враг цинично прятался за мирными жителями.
      • Боевиков, виновных в нападении на грузовик украинских военных, нашли и обезвредили.

      Карта війни на Донбасі
      Карта временно оккупированных территорий / Инфографика 24 канала

      Что такое пандемия и эпидемия: объясняем разницу на примере коронавируса
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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Новости политики Вооруженные силы Украины Война на Донбассе Операция Объединенных сил
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