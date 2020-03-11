Спокойствие после эскалации: оккупанты ни разу не нарушали "тишину"

После мощного боя под Песками, в котором погибли двое украинских военных, боевики неожиданно перестали нападать. За день 11 марта не было ни одного выстрела в сторону украинских военных.

Режима прекращения огня в среду, 11 марта, не нарушили ни разу. О стабильной обстановке на Донбассе сообщили в штабе Операции объединенных сил.

О ворашнем бое Боевики ракетой попали в грузовик украинских воинов – детали

Указано, что режим тишины соблюдается с обеих сторон: ситуация спокойная и стабильная.

Удивляет такое поведение оккупантов на фоне вчерашней эскалации под Песками. В результате мощных обстрелов пророссийских боевиков на Донбассе погибли 34-летний Виктор Солтис и 35-летний Андрей Ведешин.

Коротко о бое под Песками 10 марта

Вражеские силы подбили военный украинский грузовик ВСУ ГАЗ-66 с противотанкового комплекса.

Двое наших защитников погибли, еще 11 получили ранения.

По результатам реконструкции, огонь вели из-за жилых домов. Враг цинично прятался за мирными жителями.

Боевиков, виновных в нападении на грузовик украинских военных, нашли и обезвредили.



Карта временно оккупированных территорий / Инфографика 24 канала