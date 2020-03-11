Спокій після ескалації: окупанти жодного разу не порушували "тишу"

Після потужного бою під Пісками, в якому загинули двоє українських військових, бойовики несподівано перестали нападати. За день 11 березня не було жодного пострілу в бік українських військових.

Режиму припинення вогню у середу, 11 березня, не порушили жодного разу. Про стабільну обстановку на Донбасі повідомили у штабі Операції об'єднаних сил. Про ворашній бій Бойовики ракетою поцілили у вантажівку українських воїнів – деталі Зазначено, що режим тиші дотримується з обох сторін: ситуація спокійна та стабільна. Дивує така поведінка окупантів на тлі вчорашньої ескалації під Пісками. В результаті потужних обстрілів проросійських бойовиків на Донбасі загинули 34-річний Віктор Солтис і 35-річний Андрій Ведешин. Коротко про бій під Пісками 10 березня Ворожі сили підбили військову українську вантажівку ЗСУ ГАЗ-66 з протитанкового комплексу.

Двоє наших захисників загинули, ще 11 отримали поранення.

За результатами реконструкції, вогонь вели з-за житлових будинків. Ворог цинічно ховався за мирними жителями.

Бойовиків, винних у нападі на вантажівку українських військових, знайшли і знешкодили

Карта тимчасово окупованих територій / Інфографіка 24 каналу