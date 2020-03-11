19:34
11 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ОБВАЛ ЦІН НА НАФТУ КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Російський коронавірус. Жіночий символ імперії Путіна
      Вєсті Кремля
      21:18, 10 березня
      Вєсті.UA: Сховані човни нового міністра. Самознищення ОПЗЖ
      Вєсті.UA
      19:37, 10 березня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ОБВАЛ ЦІН НА НАФТУ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Спокій після ескалації: окупанти жодного разу не порушували "тишу"

      - Читать новость на русском
      Окупанти 11 березня не порушували режиму тиші / фото 24 каналу

      Після потужного бою під Пісками, в якому загинули двоє українських військових, бойовики несподівано перестали нападати. За день 11 березня не було жодного пострілу в бік українських військових.

      Режиму припинення вогню у середу, 11 березня, не порушили жодного разу. Про стабільну обстановку на Донбасі повідомили у штабі Операції об'єднаних сил.

      Про ворашній бій Бойовики ракетою поцілили у вантажівку українських воїнів – деталі 

      Зазначено, що режим тиші дотримується з обох сторін: ситуація спокійна та стабільна. 

      Дивує така поведінка окупантів на тлі вчорашньої ескалації під Пісками. В результаті потужних обстрілів проросійських бойовиків на Донбасі загинули 34-річний Віктор Солтис і 35-річний Андрій Ведешин.

      Коротко про бій під Пісками 10 березня

      • Ворожі сили підбили військову українську вантажівку ЗСУ ГАЗ-66 з протитанкового комплексу.
      • Двоє наших захисників загинули, ще 11 отримали поранення.
      • За результатами реконструкції, вогонь вели з-за житлових будинків. Ворог цинічно ховався за мирними жителями.
      • Бойовиків, винних у нападі на вантажівку українських військових, знайшли і знешкодили.

      Карта війни на Донбасі
      Карта тимчасово окупованих територій / Інфографіка 24 каналу

      Карантин в Україні через коронавірус: список областей та шкіл
      сьогодні
      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Новини політики Збройні сили України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 19:30 Карантин в Україні: як вплине на ціну продуктів та чи буде їх дефіцит
      Ірина Поліщук
      сьогодні , 19:01 Ціна нафти падає: чи подешевшає бензин в Україні
      Юлія Поскробок
      10 березня , 13:27 Троє українців заробили понад 130 000 євро за тиждень у Чехії
      3 березня , 13:57 5 легендарних пісень Кріса Нормана
      Ліза Астахова
      сьогодні , 18:58 Карантин в Україні: супермаркети відповіли, чи вистачить товарів першої необхідності
      Ярослав Голобородько
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук