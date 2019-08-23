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      На Донбассе – тишина: боевики прекратили обстреливать бойцов ВСУ

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      Боевики придерживались режима тишины в течение 23 августа
      Боевики придерживались режима тишины в течение 23 августа / radiosvoboda.org

      На Донбассе снова воцарилась тишина. Оккупационные войска России с начала суток, 23 августа, ни разу не открывали огонь по позициям украинских военных.

      К счастью, из-за отсутствия обстрелов на Востоке ни один украинский защитник не погиб и не был ранен, добавили в штабе Операции Объединенных сил.

      Важно: Похоже, Россия решила слить Донбасс, – офицер ВСУ

      Украинские бойцы продолжают соблюдать условия прекращения огня. Кроме того, ВСУ готовы к любым коварным и провокационным действиям подконтрольных России наемников.

      Вчера, 22 августа, пророссийские боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня, из-за чего двое военных получили ранения.

      Бессрочное "хлебное перемирие" на Донбассе начало действовать с начала суток 21 июля. Установили его вдоль всей линии разграничения в Донецкой и Луганской областях. Согласно договоренностям, которых достигли в Минске 17 июля, режим тишины предусматривает обоюдное прекращение огня из любых видов вооружения.

       

      Как Россия сорвала новое перемирие на Донбассе?Украинская сторона постоянно соблюдает условия перемирия, зато оккупанты периодически обстреливают позиции ВСУ. В частности, 6 августа во время одной из таких атак были смертельно ранены четверо украинских военных. Все они являются бойцами 36-й бригады морской пехоты.

      В ночь с 14 на 15 августа Украина понесла новые тяжелые потери – погибли четверо военных ВСУ на Луганщине.

      В целом за месяц перемирия, российские оккупанты убили 16 украинских военных на Востоке.

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      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Вооруженные силы Украины Перемирие Пророссийские боевики
      Источник: 24 канал
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