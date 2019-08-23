На Донбасі – тиша: бойовики припинили обстрілювати бійців ЗСУ

На Донбасі знову запанувала тиша. Окупаційні війська Росії з початку доби, 23 серпня, жодного разу не відкривали вогонь по позиціях українських військових.

На щастя, через відсутність обстрілів на Сході, жоден український захисник не загинув і не був поранений, додали в штабі Операції Об'єднаних сил.

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Українські бійці продовжують дотримуватися умов припинення вогню. Окрім того, ЗСУ перебувають напоготові до будь-яких підступних та провокаційних дій підконтрольних Росії найманців.

Вчора, 22 серпня, проросійські бойовики 13 разів порушили режим припинення вогню, через що двоє військових отримали поранення.

Безстрокове "хлібне перемир’я" на Донбасі почало діяти від початку доби 21 липня. Встановлено його уздовж усієї лінії розмежування в Донецькій і Луганській областях. Відповідно до домовленостей, яких досягли у Мінську 17 липня, режим тиші передбачає обопільне припинення ведення вогню з будь-яких видів озброєння.

Як Росія зірвала нове перемир'я на Донбасі?Українська сторона постійно дотримується умов перемир'я, натомість окупанти періодично обстрілюють позиції ЗСУ. Зокрема, 6 серпня під час однієї з таких атак було смертельно поранено чотирьох українських військових. Усі вони є бійцями 36-ї бригади морської піхоти.



У ніч з 14 на 15 серпня Україна зазнала нових важких втрат – загинули четверо військових ЗСУ на Луганщині.



Загалом за місяць перемир'я, російські окупанти вбили 16 українських військових на Сході.