На Донбассе боевики дерзко атаковали дом своего "комбата": детали

На оккупированной территории Донетчины боевики взяли штурмом дом своего очередного "комбата" "Шамана" и увезли его "на подвал". Сейчас не очень понятно, что будет с последним. Вполне вероятно, что его посадят в тюрьму.

Об этом рассказал российский наемник Михаил Полынков с позывным "Хрусталик" в одной из соцсетей.

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"На этот раз очередь дошла до "комбата" "2-й мотострелковой бригады 9 полка" "Шамана". 6 июля ворвались в дом к "Шаману". Это был настоящий штурм, правда без сопротивления. Люди в балаклавах сначала разоружили трех охранников во дворе, затем одновременно ворвались в дом со всех сторон. И в дверь и через выбитые окна. После этого, не показав никаких документов, не представившись, взяв один рюкзак у охранника и старый рюкзак жены "Шамана", начали тупо мародерить. Брали все, что имело ценность, включая деньги, которые были у охраны, в общем 11 тысяч рублей и золотые ювелирные изделия хозяйки дома", – убеждает оккупант.

По его словам, "Шаману" вменяют "незаконное хранение оружия и боеприпасов".

Также он добавил, что пока задержанный "комбат" находится в "комендатуре" Донецка.

Как предполагает боевик, "Шаман", вероятно, "будет сидеть", как и остальные бандиты, или же его отпустят.

Напомним, недавно в одной из колоний оккупированной Луганской области погибли два заключенных. По предварительной информации, оба были отравлены газами или парами.