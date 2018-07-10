На Донбасі бойовики зухвало атакували будинок свого "комбата": деталі

На окупованій території Донеччини бойовики взяли штурмом будинок свого чергового "комбата" "Шамана" та відвезли його "на підвал". Наразі, не дуже зрозуміло, що буде з останнім. Цілком імовірно, що його посадять до в'язниці.

Про це розповів російський найманець Михайло Полинков з позивним "Хрусталик" в одній із соцмереж.

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"Цього разу черга дійшла до "комбата "2-ї мотострілкової бригади 9 полку" "Шамана". 6 липня увірвалися в будинок до "Шамана". Це був справжній штурм, щоправда без опору. Люди у балаклавах спершу роззброїли трьох охоронців у дворі, потім одночасно увірвались у будинок з усіх боків. І через двері та через вибиті вікна. Після цього, не показавши жодних документів, не представившись, взявши один рюкзак в охоронця та старий рюкзак дружини "Шамана", почали тупо мародерити. Брали все, що мало цінність, включно з грошими, які були в охорони, загалом 11 тисяч рублів і золоті ювелірні вироби власниці будинку", – переконує оккупант.

За його словами, "Шаману" закидають "незаконне зберігання зброї та боєприпасів".

Також він додав, що наразі затриманий "комбат" перебуває в "комендатурі" Донецька.

Як припускає бойовик, "Шаман", імовірно, "буде сидіти", як і решта бандитів, або ж його відпустять.

Нагадаємо, нещодавно в одній із колоній окупованої Луганщини загинули два в’язні. За попередньою інформацією, обох було отруєно газами або парами.