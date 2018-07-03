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У колонії на окупованій Луганщині померли двоє в'язнів через отруєння газами

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У колонії на окупованій Луганщині померли двоє в'язнів
У колонії на окупованій Луганщині померли двоє в'язнів / Ілюстративне фото

Двоє в'язнів загинули у колонії №19, яка знаходиться у місті Красний Луч на окупованій території Луганської області. За попередньою інформацією в обох ув'язнених настало отруєння газами або парами. Адміністрація колонії наказала їм чистити каналізацію поруч з відстійником, куди стікаються всі відходи колонії. Ув'язнені були молодше 25 років.

Про це повідомив представник омбудсмена на Донбасі Павло Лисянський у Facebook.

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За його словами смертельний інцидент стався у понеділок, 2 липня.

Вчора вдень, у колонії № 19 (м. Красний Луч, непідконтрольна територія), стався груповий смертельний випадок. При виконанні робіт загинуло двоє ув’язнених,
– написав він.

Пізніше на сторінці представника омбудсмена з’явилося повідомлення, що за попередньою інформацією, адміністрація колонії наказала ув'язненим здійснити роботи з чищення каналізації, поруч з відстійником, куди стікаються всі відходи колонії. При тому, ув’язнені працювали біля відстійника без спеціальних засобів захисту.

В процесі роботи, в обох ув'язнених настало отруєння отруйними газами або парами. Один з ув'язнених впав в цей відстійник, і вчора так зване "МНС" "ЛНР" проводили заходи з вилученню тіла ув'язненого,
– написав Лисянський.

 

Теги: Війна на Донбасі Кримінальні новини Новини Луганська
Джерело: 24 Канал
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