На Донбассе из-за обстрела боевиков вспыхнул крупный пожар: видео

В районе Березового Донецкой области боевики обстреляли позиции подразделений Объединенных сил. Кроме того, пострадал дачный массив этого поселка и в результате обстрела загорелась сухая трава. В результате почти полностью выгорели 6 зданий.

По информации прессцентра Объединенных сил, обстрел произошел около 18:00 24 ноября. Оккупанты применяли крупнокалиберные пулеметы, а также трассирующие (снаряд специального назначения, светящийся в полете и оставляющий за собой дымный след) и бронебойно-зажигательные боеприпасы.

К теме! Оккупанты запустили ракету в военный автомобиль, 3 человека получили контузию: фото

В результате в Березовом загорелась сухая трава, а сильный ветер еще и поспособствовал быстрому распространению пожара. Через некоторое время огонь перекинулся на расположенный неподалеку дачный поселок. Предварительно, полностью выгорели 6 зданий.

Военнослужащим Объединенных сил удалось оперативно эвакуировать местное население. По состоянию на 23:00 24 ноября, пожар был локализован. К счастью, никто не пострадал.

Пожар в результате обстрела со стороны боевиков в Березовом на Донбассе: смотрите видео

К слову, за прошедшие сутки 23 ноября боевики аж 8 раз нарушали режим прекращения огня. Традиционно применяли они запрещенное вооружение. К счастью, потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие обстрелов не было.



Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала