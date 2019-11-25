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      На Донбасі через обстріл бойовиків спалахнула велика пожежа: відео

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      Бойовики обстріляли Березове на Донеччині: в селищі спалахнула пожежа / Скріншот відео

      У районі Березового на Донеччині бойовики обстріляли позиції підрозділів Об’єднаних сил. Крім того, постраждав дачний масив цього селища та внаслідок обстрілу загорілася суха трава. У результаті майже вщент вигоріли 6 будівель.

      За інформацією пресцентру Об’єднаних сил, обстріл стався близько 18:00 24 листопада. Окупанти застосовували великокаліберні кулеметів, а також трасуючі (снаряд спеціального призначення, що світиться в польоті та залишає за собою димний слід) і бронебійно-запалювальні боєприпаси.

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      У результаті в Березовому загорілася суха трава, а сильний вітер ще й посприяв швидкому поширенню пожежі. За деякий час вогонь перекинувся на розташоване неподалік дачне поселення. Попередньо, вщент вигоріли 6 будівель.

      Військовослужбовцям Об’єднаних сил вдалося оперативно евакуювати тутешнє населення. Станом на 23:00 24 листопада, пожежу було локалізовано. На щастя, ніхто не постраждав.

      Пожежа внаслідок обстрілу з боку бойовиків у Березовому на Донбасі: дивіться відео 

      До слова, упродовж минулої доби 23 листопада бойовики аж 8 разів порушували режим припинення вогню. Традиційно застосовували вони заборонене озброєння. На щастя, втрат серед особового складу Об'єднаних сил внаслідок обстрілів не було.

      карта окупованих територій Донбасу ОРДЛО карта мапа Донбас окуповані території
      Карта окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Проросійські бойовики Пожежа
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