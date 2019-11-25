На Донбасі через обстріл бойовиків спалахнула велика пожежа: відео

У районі Березового на Донеччині бойовики обстріляли позиції підрозділів Об’єднаних сил. Крім того, постраждав дачний масив цього селища та внаслідок обстрілу загорілася суха трава. У результаті майже вщент вигоріли 6 будівель.

За інформацією пресцентру Об’єднаних сил, обстріл стався близько 18:00 24 листопада. Окупанти застосовували великокаліберні кулеметів, а також трасуючі (снаряд спеціального призначення, що світиться в польоті та залишає за собою димний слід) і бронебійно-запалювальні боєприпаси.

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У результаті в Березовому загорілася суха трава, а сильний вітер ще й посприяв швидкому поширенню пожежі. За деякий час вогонь перекинувся на розташоване неподалік дачне поселення. Попередньо, вщент вигоріли 6 будівель.

Військовослужбовцям Об’єднаних сил вдалося оперативно евакуювати тутешнє населення. Станом на 23:00 24 листопада, пожежу було локалізовано. На щастя, ніхто не постраждав.

Пожежа внаслідок обстрілу з боку бойовиків у Березовому на Донбасі: дивіться відео

До слова, упродовж минулої доби 23 листопада бойовики аж 8 разів порушували режим припинення вогню. Традиційно застосовували вони заборонене озброєння. На щастя, втрат серед особового складу Об'єднаних сил внаслідок обстрілів не було.



Карта окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу