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      На Донбассе не утихают обстрелы: ранен украинский военный

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      На Донбассе боевики продолжают обстрелы, есть раненый
      На Донбассе боевики продолжают обстрелы, есть раненый / Getty Images

      С начала суток 6 сентября на Донбассе пророссийские боевики стреляли 7 раз. Из-за обстрелов ранения получил один украинский военный.

      Стреляли на луганском и донецком направлениях, об этом сообщил представитель Минобороны по вопросам ООС Максим Праута во время брифинга.

      Важно: Ситуация в зоне разведения войск на Донбассе: Зеленский собрал на совещание силовиков

      Оккупанты стреляли из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия. В частности, враг обстреливал позиции украинских войск стреляли вблизи Новолуганского, Попасной, Павлополя, Новотроицкого.

      Сейчас военные медики оказывают ему (раненому воину) необходимую помощь,
      – сказал он.

      По данным ведомства, с начала суток и до 12:30 боевики открывали огонь в сторону позиций ВСУ 7 раз.

      За сутки 5 октября пророссийские боевики на Донбассе 24 раза нарушали режим прекращения огня. Из-за действий боевиков один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранение и еще один – боевое травмирование.

      карта окупованих територій Донбасу
      Оккупированные территории Донецкой и Луганской областей / инфографика 24 канала

      blog_ava
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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Война на Донбассе Новости политики Новости Украины Украина – Россия Операция Объединенных сил
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