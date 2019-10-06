На Донбассе не утихают обстрелы: ранен украинский военный

С начала суток 6 сентября на Донбассе пророссийские боевики стреляли 7 раз. Из-за обстрелов ранения получил один украинский военный.

Стреляли на луганском и донецком направлениях, об этом сообщил представитель Минобороны по вопросам ООС Максим Праута во время брифинга.

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Оккупанты стреляли из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия. В частности, враг обстреливал позиции украинских войск стреляли вблизи Новолуганского, Попасной, Павлополя, Новотроицкого.

Сейчас военные медики оказывают ему (раненому воину) необходимую помощь,

– сказал он.

По данным ведомства, с начала суток и до 12:30 боевики открывали огонь в сторону позиций ВСУ 7 раз.

За сутки 5 октября пророссийские боевики на Донбассе 24 раза нарушали режим прекращения огня. Из-за действий боевиков один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранение и еще один – боевое травмирование.



Оккупированные территории Донецкой и Луганской областей / инфографика 24 канала