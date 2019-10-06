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      На Донбасі не вщухають обстріли: поранений український військовий

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      На Донбасі бойовики продовжують обстріли, є поранений
      На Донбасі бойовики продовжують обстріли, є поранений / Getty Images

      Від початку доби 6 вересня на Донбасі проросійські бойовики стріляли 7 разів. Через обстріли поранення отримав один український військовий.

      Стріляли на луганському та донецькому напрямках, про це повідомив речник Міноборони з питань ООС Максим Праута під час брифінгу.

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      Окупанти стріляли із гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї. Зокрема, ворог обстрілював позиції українських військ стріляли поблизу Новолуганського, Попасної, Павлополя, Новотроїцького.

      Наразі військові медики надають йому (пораненому воїну )необхідну допомогу,
      – сказав він.

      За даними відомства, від початку доби і до 12:30 бойовики відкривали вогонь в бік позицій ЗСУ 7 разів.

      Упродовж доби 5 жовтня проросійські бойовики на Донбасі 24 рази порушували режим припинення вогню. Через дії бойовиків один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил зазнав поранення та ще один – бойове травмування.

      карта окупованих територій Донбасу
      Окуповані території Донецької та Луганської областей/ інфографіка 24 каналу

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Україна – Росія
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