На Донбасі не вщухають обстріли: поранений український військовий

Від початку доби 6 вересня на Донбасі проросійські бойовики стріляли 7 разів. Через обстріли поранення отримав один український військовий.

Стріляли на луганському та донецькому напрямках, про це повідомив речник Міноборони з питань ООС Максим Праута під час брифінгу.

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Окупанти стріляли із гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї. Зокрема, ворог обстрілював позиції українських військ стріляли поблизу Новолуганського, Попасної, Павлополя, Новотроїцького.

Наразі військові медики надають йому (пораненому воїну )необхідну допомогу,

– сказав він.

За даними відомства, від початку доби і до 12:30 бойовики відкривали вогонь в бік позицій ЗСУ 7 разів.

Упродовж доби 5 жовтня проросійські бойовики на Донбасі 24 рази порушували режим припинення вогню. Через дії бойовиків один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил зазнав поранення та ще один – бойове травмування.



Окуповані території Донецької та Луганської областей/ інфографіка 24 каналу