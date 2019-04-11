На Донбассе объявят "Пасхальное перемирие"

Трехсторонняя контактная группа настаивает на необходимости "пасхального перемирия" на Донбассе. Дату еще не назначили, однако 18 апреля собираются провести видеоконференцию для согласования деталей.

Как сообщил спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней группе по ситуации на Донбассе Мартин Сайдик, это стало ключевым вопросом последнего заседания, пишет "Белта".

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"Опыт показывает, что для эффективного и долгосрочного перемирия самое главное – это политическая воля сторон. При ее наличии это сделать несложно", – убежден Сайдик.

На встрече также обсуждали меры по безопасности и разминирование территории и перебои с электроснабжением из-за проблем с "Водой Донбасса". Компания до сих пор не оплатила задолженность и не определилась с новым поставщиком электроэнергии.

Отметим, что российская сторона сорвала заседание гуманитарной и экономической подгрупп.

"Представители РФ отказываются от работы в трехстороннем формате с ОБСЕ, шантажируют Украину требованием "прямого диалога с ОРДЛО" и ждут результатов выборов в Украине, восторженно ловя сигналы оппонентов Президента Порошенко об "автономии", поездке "будущего нового президента" в оккупированном РФ Донецк и Луганск и другой прокремлевский бред. Запахло реваншем", – сообщила первый вице-спикер и представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко.

Следующее заседание контактной группы состоится в Минске 24 апреля.