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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      На Донбассе объявят "Пасхальное перемирие"

      5 Читати новину українською
      Мартин Сайдик
      Мартин Сайдик / EPA

      Трехсторонняя контактная группа настаивает на необходимости "пасхального перемирия" на Донбассе. Дату еще не назначили, однако 18 апреля собираются провести видеоконференцию для согласования деталей.

      Как сообщил спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней группе по ситуации на Донбассе Мартин Сайдик, это стало ключевым вопросом последнего заседания, пишет "Белта".

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      "Опыт показывает, что для эффективного и долгосрочного перемирия самое главное – это политическая воля сторон. При ее наличии это сделать несложно", – убежден Сайдик.

      На встрече также обсуждали меры по безопасности и разминирование территории и перебои с электроснабжением из-за проблем с "Водой Донбасса". Компания до сих пор не оплатила задолженность и не определилась с новым поставщиком электроэнергии.

      Отметим, что российская сторона сорвала заседание гуманитарной и экономической подгрупп.

      "Представители РФ отказываются от работы в трехстороннем формате с ОБСЕ, шантажируют Украину требованием "прямого диалога с ОРДЛО" и ждут результатов выборов в Украине, восторженно ловя сигналы оппонентов Президента Порошенко об "автономии", поездке "будущего нового президента" в оккупированном РФ Донецк и Луганск и другой прокремлевский бред. Запахло реваншем", – сообщила первый вице-спикер и представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко.

      Следующее заседание контактной группы состоится в Минске 24 апреля.

       

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      Теги: Новости Украины Ирина Геращенко Война на Донбассе ОБСЕ Минск Минские договоренности
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