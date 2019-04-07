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      Обнимал сепаратистов и посещал пленных: что делал координатор ОБСЕ на Донбассе

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      Координатор ОБСЕ на Донбассе
      Координатор ОБСЕ на Донбассе / radiosvoboda.org

      Координатор ОБСЕ в гуманитарной группе посол Тони Фриш посещал оккупированный Донецк. Встретился с четырьмя украинскими военными заложниками, которых боевики не освобождают более четырех лет, и двумя гражданскими, которые незаконно удерживаются оккупантами.

      Тони Фриш смог увидеть только треть из тех, чьи фамилии были в украинском списке с требованием их навестить. Об этом написала в социальной сети Facebook первый вице-спикер Ирина Геращенко.

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      Она также выразила возмущение относительно "теплых объятий" Фриша с представителями российской оккупационной администрации, видео которых распространяют российские и сепаратистские пропагандистские ресурсы.

      ОБСЄ
      "Теплые объятья" Тони Фриша

      "Мы вынуждены будем в Минске обратить внимание посла Фриша на то, что его встречи в оккупированном РФ Донецке носили не частный характер, он там представлял ОБСЕ, от которого мы ждем помощи в деоккупации Донбасса, а не объятий", – рассказывает Ирина Геращенко.

      Ірина Геращенко
      Первый вице-спикер Ирина Геращенко

      Я понимаю эмоции родных заложников и освобожденных нами заложников, и также считаю, что декларируемая беспристрастность и равноудаленность представителей ОБСЕ требует от них более сдержанного публичного поведения с незаконной "властью" Донбасса,
      – добавляет Геращенко.

      Первый вице-спикер утверждает, что публичные объятия вызывают у украинского общества острую реакцию, а от координаторов ОБСЕ ждут разблокирования вопроса телефонных связей и переписки, посещения всех заложников, которые были заявлены в списке как обязательные.

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      Теги: Новости политики Новости Украины Война на Донбассе Ирина Геращенко ОБСЕ
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